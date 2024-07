Kompany: “Ogni giorno imparo qualcosa sul Bayern. Sono fortunato a poter lavorare con i migliori giocatori”

Il nuovo allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, è intervenuto in una conferenza stampa direttamente da Rottach-Egern, paesino della Germania, dove il Bayern è in ritiro. Di seguito le sue parole:

“Ogni giorno imparo qualcosa sull’FC Bayern, sui giocatori, su Monaco e sulla regione. Sto anche continuando a imparare il tedesco. Abbiamo lavorato duro la settimana scorsa.

Ho parlato con tutti. Naturalmente mi piace parlare anche con i difensori. I dettagli contano. È importante essere aggressivi e avere controllo quando si ha il possesso di palla. Io sono fortunato a poter lavorare con i migliori giocatori, così come mi piaceva giocare con i migliori giocatori. Sento che tutti vogliono migliorare. Quello che è successo in passato non è così importante per me. Per me è importante parlare con i ragazzi in modo che ci comprendiamo. Lavorare sodo è una cosa che su cui non c’è un compromesso, farò di tutto per far sentire i giocatori a loro agio.

Dobbiamo vincere e festeggiare, ma dobbiamo anche andare avanti. Come possiamo migliorare? Essendo orgogliosi del passato, ma pensando ad aver successo in futuro”.

Foto: twitter Bayern Monaco