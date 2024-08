Kompany: “Le pressioni al Bayern? Non mi preoccupo. Anche all’Anderlecht dovevo vincere tutto”

Vincent Kompany allenatore del Bayern Monaco, non dà alcun segnale di timore sulla pressione al Bayern Monaco, dove è costretto a vincere tutto sempre. Il nuovo allenatore del Bayern Monaco si è dimostrato rilassato riguardo alle grandi aspettative del club bavarese

Queste le sue parole alla Bild: “Perché si dovrebbe cambiare mentalità? Tra me e il Bayern c’è una partita. Non ci sono aspettative più grandi di quelle che ho io nei confronti del club. Perché non si dovrebbe voler vincere tutto? Anche quando avevo sei anni all’Anderlecht, dovevo vincere tutto ed essere il migliore”

Foto: Instagram Bayern