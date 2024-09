Kompany: “La squadra sta bene, stiamo finalizzando in maniera ottimale. Ora testa al Leverkusen”

Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato dopo il successo per 5-0 in Bundesliga, proiettandosi alla prossima sfida con il Bayer Leverkusen.

Queste le sue parole: “Le trasferte in Bundesliga sono sempre difficili da vincere. Non potevamo chiedere di meglio di questa partita. I ragazzi hanno fatto un buon lavoro. Sono soddisfatto. La squadra sta bene, stiamo finalizzando in maniera ottimale. È stata una vittoria meritata. Siamo riusciti a mantenere la porta inviolata, anche grazie ai nostri attaccanti. Sono contento quando siamo in forma e lo abbiamo dimostrato oggi. L’unica cosa che conta è che abbiamo vinto oggi. Da lunedì inizieremo i preparativi per la partita di Leverkusen. La nostra mentalità deve essere quella di non guardare troppo al passato”.

Foto: Instagram Bayern