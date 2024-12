Kompany: “Kane e gli altri infortunati non ci saranno contro il Magonza. Pausa invernale? Bene, perché in estate non riposeremo”

Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Magonza.

Queste le sue parole: “Il Magonza ha fatto molto bene sin dalla partita di coppa contro di noi. Sono stati molto stabili in difesa, ad eccezione dell’ultima partita finora contro il Wolfsburg, quello che è successo lì è stato un po’ pazzesco. Abbiamo molto rispetto per l’avversario e sappiamo che non ci sono partite facili, dobbiamo dare il massimo, ma abbiamo sempre fiducia nella squadra”.

Come valuta fino ad ora il suo percorso al Bayern? “Dovreste chiedermelo il 1º gennaio, quando ho avuto il tempo di pensarci. Finora mi sono concentrato solo sul calcio. Ho molto rispetto per la tradizione e le dimensioni del club, ma a me interessano soprattutto i 25 ragazzi. Siamo persone normali e mi sento bene”.

Pausa invernale? “In questo momento sono molto felice che avremo una pausa invernale perché non ci sarà una pausa estiva. È importante avere un certo numero di giorni per recuperare, non solo fisicamente, ma anche a livello mentale ce l’abbiamo in Bundesliga, in Inghilterra le squadre giocano molte partite in quel periodo, è una tradizione.

Infortunati? “Abbiamo passato abbastanza bene la settimana. Harry Kane non tornerà ancora contro il Magonza, così come gli altri infortunati. I ragazzi che hanno giocato contro il Donetsk sono presenti. Conosco il tema degli infortuni. Guardare lo storico degli infortuni di una squadra è importante. Il nostro ruolo è minimizzarli. Finora siamo riusciti a farlo. Ma non mi sorprende che ci siano un momento in cui ci sono più infortuni. Abbiamo bisogno di ogni giocatore, dell’intera squadra. Il dipartimento medico lavora ai massimi livelli. Dobbiamo sempre guardare alla storia degli infortuni dei giocatori”.

Foto: sito Bayern