Kompany: “Il pensiero è alla Bundesliga. In Champions siamo indietro ma guardiamo una gara per volta”

Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Union Berlino.

Queste le sue parole: “Hanno fatto molto bene finora, sono vicini alla vetta. Non li sottovalutiamo affatto. Come sempre, dipende molto da noi. Giochiamo in casa. Nove delle ultime tredici partite sono state in trasferta. Finalmente è di nuovo una partita casalinga all’Allianz Arena. Speriamo che le nostre forze facciano la differenza domani. Sappiamo che sono bravi in difesa e in contropiede. Hanno una buona comunicazione e sanno cosa fare”.

Poi il punto sugli infortunati in difesa: “È un peccato quando i giocatori non sono coinvolti, è importante che i ragazzi siano in forma. Ma ho grande fiducia in tutti i giocatori. I ragazzi che hanno coperto il ruolo di difensore centrale a Mainz hanno fatto un ottimo lavoro. Vedremo domani chi potrà giocare lì. Finora non abbiamo cercato scuse e questo non cambierà”.

Su come affrontare i contrasti su Musiala: “Non abbiamo bisogno di cambiare le regole. Come arbitro devi percepire se un giocatore sta cercando di prendere la palla o se sta entrando in un contrasto per frustrazione. Devi osservare queste sfumature. È importante per i giocatori”.

Sulle condizioni di Upamecano e Dier: “Le cose stanno andando bene per entrambi. In ogni caso, ci daremo tempo fino a domani per prendere una decisione. Leon Goretzka ha fatto un lavoro eccellente in quella posizione mercoledì. Spero che tutti siano in forma, ma se non lo sono ho molta fiducia negli altri ragazzi”.

Come sta Alphonso Davies: “Sta producendo prestazioni eccellenti. Deve continuare esattamente in questo modo. Può ancora migliorare, è ancora giovane. La sua costanza al momento è molto buona, e vogliamo mantenerla”.

Invece su Tel: “Tutti hanno contribuito a ciò che la squadra ha raggiunto finora. Crediamo che ognuno avrà un ruolo e sarà importante. Mathys sta facendo benissimo ed è per questo che continua a ricevere la sua opportunità al Bayern”.

Foto: Instagram Kompany