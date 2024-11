Kompany: “Goretzka e Laimer possono prendere il posto di Palhinha”

Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, ha presentato il match di Bundesliga che i bavaresi giocheranno domani sera contro l’Augusta: “João Palhinha è fuori. Mathys Tel ha preso un colpo. La nostra fiducia è che con questa squadra otterremo i risultati”.

Neuer? “Manuel Neuer ha un fastidio alla zona delle costole. Dobbiamo aspettare e vedere e sperare che possa giocare domani. Ci aspettiamo che stia bene. Altrimenti, giocherà domani Daniel Peretz. Ha fatto molto bene con la nazionale. Sven Ulreich è attualmente indisponibile per motivi personali”.

Il sostituto di Palhinha a centrocampo? “Leon Goretzka ha fatto bene. Anche in una fase difficile, ha fatto ciò che doveva fare. È un professionista assoluto. Continuiamo e abbiamo il 100% di fiducia nei giocatori. Anche Konrad Laimer può giocare in quella posizione, ma abbiamo anche infortuni in difesa e Konrad ha fatto un buon lavoro anche lì. Siamo fiduciosi che faremo la prestazione giusta”.

L’Augusta? “Giochiamo contro l’Augusta domani. Si tratta solo della prossima partita. Vogliamo vincere domani e giocare come abbiamo fatto prima della pausa per le nazionali. L’Augusta è sempre stato un avversario duro per il Bayern ultimamente. È un derby. Hanno avuto un ottimo sviluppo. Conosco l’allenatore dell’Augusta Jess Thorup dal Belgio. La nostra attenzione è stata completamente sull’Augusta da lunedì”.

Foto: Instagram Bayern