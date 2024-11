Kompany: “Con il Dortmund sempre gare affascinanti. Loro sono bravi a costruire il gioco da dietro”

Vincent Kompany allenatore del Bayern Monacoha parlato alla vigilia del big match in casa del Borussia Dortumd di domani.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Gli ultimi risultati sono stati buoni, ce li siamo meritati. Ma quelle partite ormai sono il passato. Voglio vincere la partita di domani e fare una buona prestazione. È il Klassiker: è importante per me che queste partite abbiano un fascino speciale”.

Spazio, poi, ad un’analisi della formazione giallonera allenata da Nuri Sahin: “Quando il Dortmund è in forma, pressano molto alto, ma sanno essere anche pericolosi in contropiede. Hanno molta qualità sulle fasce. Se sono in condizione, sono anche molto, molto bravi nella costruzione del gioco da dietro”.

Infine un pensiero sugli elogi che la sua squadra e i singoli giocatori del Bayern hanno ricevuto nell’ultimo periodo: “È importante non dare peso a ciò che gli altri dicono sui nostri giocatori. Ciò che è importante è come valutiamo noi i nostri giocatori. Crediamo in loro e lo facciamo fin dal primo giorno. Al momento stanno mostrando ottime prestazioni. Ora si tratta di mantenere questo livello”.

Foto: Instagram Bayern