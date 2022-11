Kompany (all. Burnley): “CR7 è libero? Non ci serve, abbiamo bisogno di gente che corre”

Si apre il toirmentone su quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo dopo l’addio al Manchester United, anche se lo stesso portoghese, ha affermato, come, qualora dovesse vincere la Coppa del Mondo, si ritirerà definitivamente.

Intervistato dalla BBC, Vincent Kompany, tecnico del Burnley, Vincent Kompany, ha detto no a CR7: “Abbiamo bisogno di gente che corre”.

L’ex difensore belga del Manchester City, aveva affermato le scorse settimane di volere un rinforzo di mercato a gennaio, in attacco, ma a quanto pare, non gli interessa l’asso portoghese.

Foto: twitter Gomez