Kombouaré: “Vogliamo fare la storia del Nantes, battere ed eliminare un’italiana. Di Maria? Speriamo non giochi bene domani”

Antoine Kombouaré, allenatore del Nantes, ha parlato alla vigilia della gara di Europa League contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Merlin, Joel e Joao sono quasi pronti per la partita. Gana si è allenato e sarà pronto per tornare in gruppo. Castelletto? Si è allenato ieri e oggi, farà parte del gruppo”.

Cosa fare per battere la Juve: “Siamo pronti per questa gara anche se la parte più dura e difficile ora deve arrivare. Ci siamo chiesti come fare ma ci prepareremo oggi e domani e siamo molto motivati. Vogliamo dare tutto per i tifosi, fare qualcosa di mai visto qui al Nantes, battere e far fuori una squadra italiana”.

Sulla Juve: “Conosciamo la Juventus, Allegri è un grande allenatore. Loro vogliono vincere l’Europa League per qualificarsi in Champions, ci aspettiamo una grande gara domani. Già all’andata lo sono stati ma abbiamo difeso bene. Di Maria? Ho ritrovato un grande giocatore all’andata, è stato il miglior giocatore sul campo. Il migliore di tutti i 22, domani speriamo che non giochi così bene”.

