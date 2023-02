Kombouarè: “Il Nantes ha il 20 per cento. Noi giocheremo per entrare nella leggenda, la Juve per non fare brutta figura”

L’allenatore del Nantes, Antoine Kombouaré, ha parlato alla vigilia della gara di Europa League da disputare in casa contro la Juventus. All’andata è terminata con il risultato di 1-1 all’Allianz Stadium tra i francesi e i bianconeri di Massimiliano Allegri. Alcune parole del tecnico: “Un exploit lo abbiamo fatto a Torino, adesso vogliamo provare a farne un altro per passare il turno in Europa League e raggiungere gli ottavi. Abbiamo sempre due possibilità su dieci, ma ce le giocheremo tutte. Vogliamo un clima bollente, ma senza che questo penalizzi squadra e tifosi. La Juve è favorita, ha un allenatore come Allegri che è tra i più forti al mondo ed è abituata a giocare queste partite. Noi non abbiamo nulla da perdere, mentre per loro essere eliminati sarebbe “ridicule”, inteso come brutta figura. Noi, invece, abbiamo l’occasione di entrare nella leggenda del club. Dobbiamo restare calmi, abbiamo preparato la gara serenamente ma i tifosi devono sapere che faremo di tutto per vincere. Sentiremo la motivazione di tutti ma dovremo anche fare attenzione, questa pressione può penalizzarci. La scorsa stagione siamo stati capaci di cose pazze, come le vittorie contro Psg, Monaco e il trionfo in Coppa di Francia, e stavolta proveremo a compiere un’altra impresa pur sapendo che la Juventus è un top club e ha campioni come Di Maria. All’andata l’argentino è stato il migliore dei 22 in campo, speriamo di trovarlo un po’ peggio…”.

Foto: Instagram ufficiale Nantes