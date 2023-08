Kolo Muani: “Voglio firmare per il PSG. Ho informato l’Eintracht, per me è un’occasione unica”

Randal Kolo Muani esce allo scoperto e chiede all’Eintracht Francoforte la cessione al Paris Saint–Germain. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport DE, il centravanti francese ha così parlato: “Devo molto all’Eintracht Francoforte. Ho sempre rispettato i tifosi e mi sono sempre comportato in modo molto professionale. Ho sempre dato tutto per il club fino alla fine. Tuttavia, non è un segreto che il Paris Saint-Germain mi abbia fatto un’offerta significativa. Il trasferimento a Parigi è ora per me un’occasione unica. Vorrei firmare per il PSG e ho informato anche la dirigenza. Spero e mi auguro che l’Eintracht accetti l’offerta e che questo trasferimento diventi possibile per me”.

Foto: Instagram Francia