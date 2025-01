Kolo Muani si presenta: “La Juve è un club leggendario. Motta mi ha convinto a firmare”

Randal Kolo Muani è un nuovo calciatore della Juventus. Dopo l’annuncio ufficiale, sono arrivate anche le prime parole al canale bianconero. Queste le sue parole: “Sono molto felice di essere qui, in questo club leggendario. Sono fiero di indossare questa maglia e di giocare per questi tifosi”.

Sui francesi a cui si ispira: “Sono tanti i calciatori francesi che hanno fatto la storia qui. Ovviamente dico Zinedine Zidane, un altro che mi piaceva molto è David Trezeguet. In un’epoca più vicina alla nostra dico Paul Pogba e ovviamente Khephren Thuram che sta facendo molto bene qui. Sono davvero felice di essere qua”.

Su Thiago Motta: “Ho parlato a lungo col mister, mi ha spiegato nel dettaglio la sua filosofia di gioco e mi ha convinto a firmare per la Juventus. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e di scendere in campo”.

Sul ruolo: “Non ho preferenze, basta essere in campo. Giocherò dove sceglierà il mister. Se devo proprio scegliere dico centravanti perché penso sia il ruolo in cui posso esprimermi meglio”.

Sul campionato italiano: “E’ un campionato molto difficile, dove penso che mi piacerà mettermi alla prova. Ho giocato qua in Italia con la Francia, fu una grande partita. C’era molta pressione su di noi, ma questo è proprio ciò che voglio e che mi piace sentire. Sono pronto e non vedo l’ora di iniziare”.

