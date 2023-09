Kolo Muani sciopera in attesa che l’Eintracht accetti l’offerta del PSG

Ieri sera l’Eintracht Francoforte ha portato a casa la qualificazione alla Conference League a seguito della vittoria casalinga contro il Levski. Una serata positiva per il club tedesco, ma non dal punto di vista societario: il centravanti Kolo Muani non ha infatti preso parte al match europeo. L’attaccante francese era a Parigi, dove è stato con la famiglia, protestando in attesa che il club tedesco accetti l’offerta parigina: una proposta che però deve essere alzata per essere accettata.

Foto: Instagram Francia