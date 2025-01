Kolo Muani-Juve quasi un mese dopo: siamo al traguardo!

La Juventus e Kolo Muani: siamo in dirittura, operazione in prestito secco. Il club bianconero era entrato in pista assolutamente a sorpresa il 18 dicembre, come vi abbiamo anticipato nel bel mezzo di tante interpretazioni e di tanti attaccanti attribuiti al club bianconero. Ormai sono trascorsi oltre 20 giorni e possiamo dire che la Juventus ha mantenuto e aumentato il vantaggio per l’attaccante francese in uscita dal Paris Saint-Germain. Al punto che siamo agli accordi in prestito secco. Fino allo scorso weekend erano stati attribuiti altri club, anche italiani, allo specialista offensivo, ma proprio nella notte tra venerdì e sabato scorso (come anticipato) la Juventus ha aumentato il vantaggio e consolidato la pole. Il Tottenham è rimasto aggrappato, altri club ci hanno provato ma non al punto – come abbiamo letto fino a stamattina – di essere in corsa o in corsia di sorpasso. Abbiamo spiegato per quale motivo la Juventus consideri Muani importante almeno quanto Zirkzee e in quell’”almeno” c’è un gradimento superiore legato al fatto che stiamo parlando di una prima punta classica che all’occorrenza può giocare da esterno. E non di una prima punta atipica che preferisce agire in altre zone di campo. Tornando a Kolo Muani, adesso mancano solo gli aspetti formali: visite e firma.

Foto: Instagram Kolo muani