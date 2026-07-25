Kolo Muani-Juve: il gioco sui bonus per chiudere la pratica

25/07/2026 | 18:37:49

Kolo Muani e la Juventus oltre un mese dopo. Era il 24 giugno quando vi avevamo parlato di contatti proficui per andare a dama, anche se in quelle ore prevaleva un pessimismo mediatico. Invece, la Juve non aveva mollato la presa, anzi aveva rilanciato all’interno di un balletto infinito che ha portato a diversi confronti per avvicinarsi alla definizione con il Paris Saint-Germain. Adesso serve stringere e la Juventus sta continuando a lavorare in modo proficuo. I bianconeri si erano già avvicinati ai 40 milioni, adesso lavorare sui bonus per sbloccare la trattativa e regalare finalmente a Luciano Spalletti l’attaccante da sempre in cima alla lista. Siamo ormai a fine luglio…

foto x tottenham