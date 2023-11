Kolo Muani: “Giocare per il PSG è un sogno che si avvera. Qui c’è molta pressione e sta a noi alzare l’asticella”

L’attaccante della nazionale francese e del Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani sarà l’ospite speciale di Jérôme Rothen nel suo programma Rothen s’enflamme, in programma questa sera alle 18. Parlerà della sua partenza dall’Eintracht Francoforte la scorsa estate, del suo arrivo a Parigi, dei suoi primi mesi nella capitale, dell’emergere di Warren Zaire-Emery e del suo status con la nazionale francese. Ecco un’anticipazione:

“Giocare per il PSG? Era un sogno d’infanzia che volevo realizzare e lo sto facendo. Per me è motivo di orgoglio indossare questa maglia, soprattutto come francese. È un piacere venire al Campus, vedere lo stemma, giocare per il Paris Saint-Germain. Per me è solo un sogno. Sto realizzando il mio sogno e gioco per continuare a lavorare, per continuare a giocare a calcio, per continuare a crescere. Per me è un club mitico. È un club mitico per me. È un club in cui c’è molta pressione e si aspettano molto da noi. Ci sono molte richieste, quindi sta a noi alzare l’asticella e adeguarci agli standard del club”.

Foto: Instagram Francia