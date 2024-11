Kolo Muani e la Nazionale: un binomio vincente. I numeri in maglia blu sono sorprendenti

A due anni dalla prima convocazione, Kolo Muani ha fatto di Clairefontaine il suo piccolo rifugio di pace, lontano dai problemi con cui si è scontrato per un anno con il PSG. L’attaccante, con la maglia blu ha numeri impressionanti: è il secondo miglior marcatore francese dai Mondiali del Qatar (7 gol, mentre Mbappé è a 12). Dopo 25 presenze, il classe ’98 ha trovato la rete 8 volte, come fece ai tempi l’idolo Thierry Henry, ma fa meglio di Antoine Griezmann (7), Jean-Pierre Papin (7), Karim Benzema (6) o Olivier Giroud (5). Anche in termini di gol per minuto giocati fa meglio di tutti i giocatori sopra citati con una media di gol ogni 163 minuti. Numeri davvero sorprendenti, che dimostrano quanto l’ecosistenza della Nazionale francese sia adatto al giocatore parigino.

Foto: Instagram Kolo Muani