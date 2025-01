Kolo Muani è arrivato a Torino, pronto per la Juve

Randal Kolo Muani è arrivato a Torino, in leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia. È lui il grande colpo della Juve per l’attacco, in prestito secco fino a giugno dal Paris Saint-Germain. Il primo sondaggio a sorpresa ve lo abbiamo raccontato il 18 dicembre scorso, quando il club bianconero era uscito allo scoperto chiedendo il prestito. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi avevamo aggiunto che la Juve aveva consolidato il vantaggio, al netto delle infondate voci successive che hanno accostato Kolo Muani a tante – troppe – squadre. La pole consolidata si è trasformata rapidamente in una fumata bianca nella serata di ieri, adesso l’attaccante francese è pronto per visite e firma con il suo nuovo club.

Foto: Instagram Kolo Muani