Kolo Muani: “Deschamps mi ha chiesto di entrare e portare freschezza. Penso di essere servito alla Francia”

Randal Kolo Muani, attaccante della Francia, si è così espresso al termine della sfida di ottavi di finale di EURO 2024 vinta 1-0 contro il Belgio grazie ad un suo tiro-cross deviato in fondo al sacco da Vertonghen: “Ho avuto l’opportunità di effettuare un tiro-cross e alla fine il pallone è entrato in porta. Deschamps mi ha chiesto di entrare per portare freschezza in campo e creare qualche azione importante grazie alla mia velocità, penso di essere servito alla Francia questa sera”, le sue parole ai canali ufficiali della UEFA.

Foto: Instagram Kolo Muani