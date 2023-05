Kolo Muani: “Ci sarà un altro momento per parlare di addio all’Eintracht. Adesso non è quello giusto”

L’attaccante francese ha risposto alle domande di alcuni giornalisti sul suo futuro al termine di un evento, ecco le sue parole: “Potrei restare, ho un lungo contratto e di conseguenza c’è, ovviamente, la possibilità che io possa ancora essere il bomber dell’Eintracht. I milioni possono essere una pressione, ma ci sarà un altro momento per parlare di addio. Adesso non è quello giusto”.

Sulla finale di coppa contro il Lipsia: “Una finale non si gioca, si vince! Sarebbe perfetto per salutare il nostro allenatore, ma anche per il gruppo sarebbe straordinario vincere questo trofeo”.

Foto: Instagram Francia