“Kolo Muani priorità del Bayern“- questo si legge in taglio alto nella prima pagine del noto giornale de L’Equipe. Il calciatore transalpino ha disputato un Mondiale in Qatar da vero e proprio protagonista: dopo soli 44 secondi dal suo ingresso, ha trovato il sigillo storico del 2-0 in semifinale contro il Marocco. Gli argentini non dimenticheranno mai, il miracolo difensivo di Emiliano Martinez su Muani, allo scadere della tanto infuocata finale del Mondiale. Ad oggi il giovane attaccante è finito sotto i riflettori di diversi top club europei, tra cui secondo L’Equipe anche il Bayern Monaco.

Foto: L’Equipe: “Kolo Muani priorità del Bayern”