Kolo Muani aveva deciso ieri. E nelle prossime ore sarà a Torino

Randal Kolo Muani ha già fatto gol. Soprattutto a chi, fino a pochi giorni fa, aveva mandato il Tottenham in pole position, poi il Manchester United, poi l’Arsenal, addirittura il Milan e potremmo continuare fino all’infinito. In fondo aveva già scelto la Juve, come svelato nella notte tra venerdì e sabato scorso, la stessa Juve che lo aveva cercato il 18 dicembre, assoluta sorpresa a quei tempi. Kolo Muani ha fatto gol anche a chi, ieri pomeriggio, aveva parlato di riflessioni con via libera che l’attaccante del Paris Saint-Germain avrebbe dato tra la scorsa notte e stamattina. Per poi virare qualche ora dopo, sempre mediaticamente, su un accordo raggiunto che in fondo era stato già…raggiunto: sarebbe bastato fare meno cinema dopo aver trascurato a suo tempo una pista così importante. Kolo Muani ha fatto gol a chi mediaticamente lo aveva un snobbato, trascurando la pista bianconera. Ma ora dovrà fare in gol in campo per aiutare la Juventus a risalire in classifica.

Foto: Instagram Kolo Miuani