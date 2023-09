Kolo Muani al Paris Saint-Germain: siamo in chiusura

Kolo Muani si appresta a diventare un nuovo attaccante del Paris Saint-Germain. L’attaccante francese ieri non ha preso parte al match di Conference League tra Eintracht Francoforte e Levski, partendo per Parigi insieme alla famiglia. Il club tedesco in questi minuti avrebbe accettato l’offerta parigina, che si aggira attorno ai novanta milioni di euro.

Foto: Instagram Francia