Koller (all. Al Ahly): “Abbiamo fatto una buona partita, ma troppa differenza di valore col Real”

Intervenuto ai microfoni di AS, il tecnico dell’Al Ahly, Marcel Koller ha così commentato la sconfitta in semifinale del Mondiale per Club per mano del Real Madrid: “La nostra prima parte è stata molto buona, ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Il problema è che abbiamo preso il 2-0 troppo presto, poi non siamo riusciti a recuperare. Quando salendo le linee c’erano dei vuoti difensivi, il Real Madrid è velocissimo e per questo ha segnato altri due gol contro di noi in quegli ultimi sei minuti. Mi frustra sempre perdere, soprattutto perché ci sono stati troppi piccoli errori nel primo tempo. Sono al club da cinque mesi, c’è ancora del lavoro da fare. Rispetto al Real c’è una bella differenza. Hanno un valore, a quanto ho letto, di 850 milioni di euro: una bella differenza da noi”.

Foto: Instagram Al Ahly