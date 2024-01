Kolasinac: “Vorrei vincere un trofeo con l’Atalanta. Spero di esserci all’Europeo”

Sead Kolasinac, difensore dell’Atalanta, ha parlato a Tuttosport sul momento in casa bergamasca.

Queste le sue parole: “Se ho rifiutato altre offerte? Per me la parola vale come una firma. Ho parlato 2-3 volte con l’ad Luca Percassi e il ds Tony D’Amico, il confronto con il ds è stato importante perché mi ha trasferito e raccontato tutte quelle caratteristiche e prerogative del club che io cercavo e che poi, una volta a Bergamo, ho ritrovato. Al 100%. Quando abbiamo trovato l’accordo ho detto loro che la mia stretta di mano valeva tutto”.

Kolasinac risponde a chi sostiene che lui sia un leader: “Non voglio definirmi così. All’Atalanta c’è un bel mix di giovani e giocatori esperti, abbiamo capitan Toloi e poi de Roon, Djimsiti, Muriel che, come me, hanno un po’ di esperienza in più. Siamo un gruppo unito, tutti danno il loro contributo, parlano e cercano sempre di aiutarsi in campo”.

Infine, parla dei suoi sogni: “Ne ho tanti. Come persona, spero di stare bene e che lo stesso valga per tutte le persone che mi stanno vicino. Parlando di calcio, vorrei giocare delle finali con l’Atalanta e vincere un trofeo: è l’obiettivo di tutti quelli che fanno sport ad alto livello. Personalmente sogno anche di andare all’Europeo con la Bosnia con cui ho già giocato un Mondiale, abbiamo gare molto importanti per provare a qualificarci e per me, che in Germania ci sono nato, sarebbe bellissimo esserci. Si lavora duro, ogni giorno, per arrivare a certi traguardi”.

Foto: twitter Atalanta