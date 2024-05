Kolasinac: “Vogliamo la finale per scrivere la storia. Poi penseremo a Roma e Juventus”

Conferenza stampa in casa Atalanta per Gasperini e Kolasinac alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League.

Curiosa la scelta del giocatore, visto che sarà out per infortunio, ma che ha comuqnue voluto caricare i suoi per la partita.

Queste le sue parole: “Sicuramente, aver pareggiato 1-1 all’andata è un ottimo risultato per noi perché arrivato fuori casa. Ricordo lo stesso risultato anche contro lo Sporting all’andata, poi abbiamo completato la missione in casa. Questo è l’obiettivo anche per domani”.

Purtroppo all’andata è arrivato anche il suo infortunio. “Sono cose che succedono, purtroppo non sono nelle condizioni di giocare ma farò il tifo da fuori per i miei compagni”

Al Velodrome c’è stato un ambiente infernale, domani come sarà? “Lo sapevamo, il Velodrome è uno stadio caldo in cui i tifosi spingono molto, ma sarà lo stesso per noi domani perché i nostri tifosi ci sostengono sempre e domani saranno il dodicesimo uomo”.

Una partita per la storia? “Ne siamo consapevoli, giocare una finale del genere è speciale per tutti e tutti vogliono giocare queste partite. Ci alleniamo per situazioni come queste, l’obiettivo è raggiungere la finale e domani lavoreremo per questo”.

Finale di stagione duro: “Ci fa piacere, perchè siamo in corsa su tutti i fronti. Ori ci concentriamo sul Marsiglia, poi su Roma e Juve, dove ci saranno l’accesso in Champions e un altro trofeo in palio”.

