Kolasinac-Samardzic e doppiette di Retegui e De Ketelaere, l’Atalanta ne fa sei in casa dello Young Boys

Troppa Atalanta per lo Youn Boys: termina 1-6 la sfida dello Stadio Wankdorf. La squadra di Gasperini sblocca subito la gara con la prima rete europea di Mateo Retegui, ma la risposta degli svizzeri è immediata con Ganvoula. Al 28′, però, De Ketelaere riporta avanti i nerazzurri. E inizia il monologo della Dea. Al 31′ arriva anche la rete di Kolasinac, mentre al 39′ El Chapita Retegui firma la doppietta personale per il poker nerazzurro all’intervallo. Nella ripresa il rullino della gara non cambia e al 56′ arriva la doppietta personale anche per De Ketelaere. Girandola di cambi per Gasperini, spazio anche per Zaniolo, Godfrey, Brescianini, Toloi e Samardzic. Ed è proprio quest’ultimo a firmare la rete del 6-1 al 90′. Un successo importante per l’Atalanta che si prende così il quinto posto a quota 11 punti (3 vittorie e 2 pareggi).

Foto: Instagram Atalanta