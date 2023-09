Kolasinac: “Malinovskyi mi ha parlato molto del club, Gasperini credo sia incredibile”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore dell’Atalanta Sead Kolasinac ha analizzato il suo primo periodo all’Atalanta, tornando anche sulla vittoria di ieri contro il Cagliari: “Non appena ho parlato con la dirigenza c’è stato un grandissimo feeling. Per me è stata una scelta abbastanza facile, lo stile e il tipo di calcio che si gioca qui mi si addice, quindi la scelta è stata facile. Per me è stato facile perché nell’ultimo anno al Marsiglia ho avuto un allenatore come Tudor, che gioca in maniera simile, quindi l’inserimento è stato facile. Anche Bakker è nuovo, è sulla strada giusta per entrare a far parte del gruppo. Malinovskyi mi ha parlato molto del club, Gasperini credo sia incredibile, mi trovo molto bene in campo. Sono felice di essere allenato da lui. Sono davvero contento di essere qui, quando riesci a percepire la passione di chi lavora qui, sono tutti innamorati di questo club. L’Europa League? Lo scorso abbiamo lottato per questo obiettivo, ma mi piace sempre pensare gara dopo gara. Mercoledì abbiamo una gara importante contro il Verona, è fondamentale pensare una partita alla volta. Sono qui anche con la mia famiglia, abbiamo visto Città Alta, ci piace molto. Le persone sono incredibili, mi piace davvero molto Bergamo”.

Foto: FB Atalanta