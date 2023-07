Kolasinac: “Atalanta società fantastica. Gasperini è molto felice del mio arrivo”

Sead Kolasinac è un nuovo calciatore dell’Atalanta. Dopo l’ufficialità, il calciatore bosniaco ha rilasciato le sue prime parole da calciatore nerazzurro ai microfoni ufficiali del club: “Penso sia una società fantastica. Ho parlato con i direttori. Ho seguito l’Atalanta negli ultimi anni, in cui ha fatto particolarmente bene. Perciò ero molto felice quando ho saputo dell’interesse dell’Atalanta e ora sono molto contento di giocare per questa squadra. Gasperini mi ha detto che lo stile di gioco è simile a quello con cui giocavo l’anno scorso all’Olympique Marseille. Mi ha detto che è molto felice del mio arrivo e ora che sono qui, pure io sono molto contento; non vedo l’ora di conoscere tutti, specialmente la squadra e non vedo l’ora di iniziare con gli allenamenti”

Poi ha proseguito: “In primis voglio migliorare dal punto di vista personale, ma, soprattutto, voglio anche aiutare la squadra il più possibile. Questo è il mio obiettivo. La prima impressione è stata che sono stati tutti molto accoglienti con me! Il centro sportivo è molto bello; ho appena fatto un giro e sono rimasto colpito dal suo aspetto. Non vedo l’ora di iniziare! Sono molto felice di essere qui e di giocare per questa squadra, non vedo l’ora di vedervi tutti allo stadio. Forza Atalanta!“

Foto: FB Atalanta