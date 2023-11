Kolasinac: “All’Atalanta mi sono ambientato subito. Faccia da duro? Mi dispiace, amo il fair play, ma in campo gioco per vincere”

Il difensore dell’Atalanta, Sead Kolasinac, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul suo impatto a Bergamo e sulla sua “fama” di essere un duro in campo.

Queste le sue parole: “Mi sembra di essere qui da tempo, mi sento a casa. Mi sono sentito accolto. Aiutato molto, dentro e fuori dal campo, ad essere quello che si vede. Sarei bugiardo se non dicessi che mi aspettavo di fare bene fin da subito. Non mi piace dirlo, ma ho 30 anni: sapevo di poter aiutare questa squadra con la mia esperienza. Ma è reciproco: io ho bisogno che gli altri aiutino me».Sulla sua faccia da duro in campo l’ex Arsenal ha poi aggiunto: “Aiuta me: io non entro in campo per spaventare. Amo il fair play, ma il calcio è un gioco duro: se do l’impressione di essere cattivo mi spiace, ma è solo adrenalina. E voglia di vincere”.

Foto: facebook Atalanta