Kolar, agente Tomori: “Se starà bene, verrà cercato, ma non vuole lasciare il Milan in un momento di difficoltà”

Viktor Kolar, direttore dell’agenzia Sport Invest che cura, tra gli altri, anche gli interessi del difensore del Milan Fikayo Tomori, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del portale ceco sport.cz, facendo chiarezza su quello che sarà il prossimo futuro del centrale inglese: “Tomori è un ragazzo leale e non vuole lasciare il Milan, specie in un momento di difficoltà del club. Fikayo però ha il potenziale per fare un passo avanti in futuro. Se starà bene, verrà cercato, è normale.”

Foto: Twitter Milan