Kokorin è un corpo estraneo nella Fiorentina

La Fiorentina ha battuto 2-1 il Benevento in Coppa Italia. Dopo tanto tempo si è rivisto in campo Kokorin, attaccante russo arrivato nello scorso mercato di gennaio per una cifra intorno ai 4 milioni. Era l’occasione giusta per far ricredere i tifosi viola, ma l’ex Spartak Mosca ha sprecato l’opportunità, giocando una partita non buona. L’addio sembra oramai scontato, anche perché Kokorin, nella sinfonia della Fiorentina, sembra una voce stonata, motivo per cui l’esperienza italiana potrebbe concludersi a gennaio. Foto: Twitter Fiorentina