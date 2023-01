L’allenatore dell’Aris Limassol, Aleksey Shpilevsky, ha parlato ai microfoni di Sport Express di Sasha Kokorin, calciatore della Fiorentina in prestito proprio alla squadra cipriota: “C’è ancora una trattativa in atto con la società viola, vogliamo trattenere il calciatore e stiamo lavorando per un’operazione a titolo definitivo”.

Foto: Twitter Fiorentina