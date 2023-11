Koke sul rinnovo: “Sono all’Atletico Madrid da quando ho 6 anni e voglio continuare a giocarci. Ma non dipende solo da me”

Durante l’intervista concessa a Marca, il centrocampista dell’Atletico Madrid, Koke, ha così parlato del tema rinnovo: “Conoscete già la mia idea, la mia filosofia di vita: sono qui da quando ho 6 anni e voglio continuare. Conosco bene la situazione del club, ogni volta che c’è stato bisogno di aiuto sono stato il primo. Il mio desiderio è chiaro ma non dipende più neanche da me, io non voglio essere un peso per la società”.

Foto: Instagram Koke