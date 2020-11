Koke: “Suarez un fuoriclasse. Morata? Felice che stia segnando e che sia in Nazionale”

Intervistato da Cadena SER, il centrocampista dell’Atletico Madrid e della Nazionale spagnola, Koke ha parlato dell’arrivo di Luis Suarez ai colchoneros e del grande avvio di Alvaro Morata nella Juventus.

Queste le sue parole: “Suarez? E’ un fuoriclasse, un attaccante unico, un 9 che sa fare tutto. Ha portato un cambiamento radicale. Lascia Joao Felix, Correa e Llorente liberi in alcune situazioni, crea spazio, si porta dietro 2-3 difensori e da la possibilità anche a noi centrocampisti di inserirsi con costanza e spazi in zona gol. Diego Costa e Suarez? Sono due grandi attaccanti e devono adattarsi insieme. La squadra gioca bene e ha più soluzioni in attacco”.

Parole anche su Morata: “Alvaro sta segnando. sta trovando continuità. Sono contento per lui. Credo abbia trovato l’ambiente adatto, già lo conosceva, aveva fatto bene e quindi tornare in una squadra che già conosceva gli ha fatto bene. Felice anche che abbia riconquistato la maglia della Nazionale”.