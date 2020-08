Koke: “Pensiamo solo al Lipsia, possiamo vincere la Champions League”

Il capitano dell’Atletico Madrid, Koke, in un’intervista rilasciata ad AS ha parlato della sfida di Champions League contro il Lipsia. Queste le parole del leader dei colchoneros: “Favoriti alla vittoria finale? Adesso siamo concentrati solo sul Lipsia, pensiamo solo a passare il turno del resto non ci importa. Pensiamo giorno per giorno, non pensiamo alla semifinale o alla finale, non è questa la nostra filosofia. Non ho avuto la fortuna di vincerla, ho perso due finali, ma alla fine è il calcio. Uno deve vincere e l’altro deve perdere. Abbiamo grande voglia ed entusiasmo. È una stagione rara, una Champions League diversa, unica, una sola partita e dobbiamo adattarci alle situazioni con tutto l’entusiasmo del mondo e la voglia di passare. Ogni giocatore sogna di vincere la Champions League e perché no quest’anno. Daremo tutto ciò che abbiamo per vincere e speriamo di poter superare il Lipsia.”

Foto: La Liga