Koke: “Dobbiamo essere ambiziosi. Vogliamo vincere. Il Real ha fatto una squadra stellare, ma dobbiamo competere”

Intervistato da Marca, Koke, capitano e bandiera dell’Atletico Madrid, ha parlato della nuova stagione: “Bisogna avere entusiasmo e voglia di lavorare, ma soprattutto di sognare in grande. Dico sempre che il club ci fissa degli obiettivi, ma dobbiamo essere più ambiziosi e voler andare oltre. La nostra gente vuole vederci vincere titoli, noi vogliamo vincere titoli e speriamo che in questa stagione avremo la possibilità di poterne sollevarne qualcuno”.

Koke ha parlato anche dei rivali di sempre: “Penso che il Real Madrid abbia fatto una squadra stellare, spettacolare, ma dobbiamo competere. Alla fine non giocheremo tutte le partite contro di loro, sono solo due in Liga e ci sono più squadre. Abbiamo una prima partita molto difficile contro il Villarreal ed è quella che dobbiamo guardare. Ovviamente dobbiamo essere ambiziosi e sapere qual è l’obiettivo, ma ora vogliamo pensare soltanto a quella partita”.

Foto: Instagram Koke