Kokcu si rifiuta di indossare la fascia arcobaleno: “Non sono la persona giusta per questa causa vista la mia religione”

Nella sfida di Eredevisie tra Az Alkmaar e Feyenoord, il capitano degli ospiti Orkun Kokcu ha rifiutato di indossare la fascia color arcobaleno: “Ho rispetto per tutti e ognuno è libero, ma io non sono la persona giusta per questa causa viste le mie convinzioni religiose”.

Foto: Instagram Kokcu