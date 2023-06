Kokcu: “Ho sempre detto che avrei lasciato il Feyenoord al momento giusto”

Il neo centrocampista del Benfica, Orkun Kokcu, ha parlato così ai microfoni dei canali ufficiali del Feyenoord (sua oramai ex squadra): “Ho sempre detto che avrei lasciato il Feyenoord al momento giusto, e a patto che le condizioni fossero buone anche per la società. Per me era importante avere prima successo qui, e il fatto che sia andata esattamente così mi aiuta a dire addio con orgoglio e soddisfazione”.

Foto: Instagram Kokcu