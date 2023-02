Intervenuto in conferenza stampa, il calciatore del Salisburgo Philipp Kohn ha così presentato la sfida di ritorno di domani contro la Roma: “Abbiamo il potenziale per passare il turno. Abbiamo dimostrato cosa possiamo fare sia all’andata che in Champions League, dove abbiamo avuto un finale di girone che ci ha permesso almeno di andare in Europa League”.

Foto: Instagram Kohn