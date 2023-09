Koeman: “Wijnaldum? Scelta strana, ma non dico che escluderò chi gioca in Arabia”

Ronald Koeman, Commissario Tecnico della nazionale olandese, ha parlato così in vista degli impegni in programma, fondamentali nel percorso di qualificazione ai prossimi europei. Le sue dichiarazioni anche sul trasferimento di Wijnaldum in Arabia: “Mi ha chiamato Gini ma non voglio fornire troppi dettagli a riguardo. Il PSG chiedeva una cifra che altri club non volevano o non potevano spendere. Anche Brozovic e Cristiano Ronaldo continuano a giocare per la propria Nazionale: non dico che non selezionerò chi gioca in Arabia. In tanti hanno scelto di giocarci? È strano, è la mia opinione personale. Capisco l’aspetto finanziario, ma preferirei giocare in un grande club europeo”.

Foto: Twitter ufficiale Nazionale olandese