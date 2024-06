Koeman: “Tutti sono al 100% tranne De Jong. È possibile che non sia in forma per la prima partita”

Il ct dell’Olanda Ronald Koeman ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione della partita contro l’Islanda. Tra i temi trattati lo stato di salute di Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona. Ecco le parole del commissario tecnico:

“Tutti sono al 100% tranne Frenkie, che ha fatto il passo successivo. È possibile che non sia in forma per la prima partita. Rimarrà comunque in squadra. Allora potremmo aspettare la seconda o la terza partita. È una possibilità. Solo se non potrà giocare le prime tre partite dovrò pensarci…”. Poi prosegue ribadendo: “Se avrò la sensazione che sia davvero in ottima forma per le partite della fase a gironi, allora continuerà, ma in caso contrario…”.

Foto: instagram De Jong