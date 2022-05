Koeman su Pedri: “I dirigenti del Barça volevano darlo in prestito, ma mi bastarono due allenamenti per oppormi”

Ronald Koeman, ex allenatore del Barcellona, ha parlato di Pedri nel corso dell’evento “AK Coache’s World”, organizzato da Aitor Karanka: “Quando sono arrivato me ne parlavano tutti ma non lo conoscevo. Nei primi due allenamenti ho capito che sarebbe stato un grande giocatore. In due allenamenti ho visto abbastanza: dissi che doveva restare, la società voleva cederlo in prestito. Io mi opposi, sapevo che avrebbe giocato“.

Foto: Twitter Barcellona