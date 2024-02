Koeman sta con Xavi: “Allenare il Barcellona porta dei disturbi mentali”

Ronald Koeman attuale CT della Nazionale olandese, è d’accordo con Xavi: “Essere l’allenatore del Barcellona crea disturbi alla salute mentale” . L’olandese, che conosce bene l’ambiente blaugrana essendo stato una leggenda del club da calciatore, prima della sfortunata esperienza in panchina, ha assicurato che è “molto più divertente essere un giocatore del Barcellona che un allenatore e Xavi, da catalano e figlio del club, se ne sarà sicuramente accorto”, ha detto a Good Morning Eredivisie.

Koeman continua: “E’il più difficile che abbia mai svolto. Ho sofferto la pressione e lo stress. Ho avuto un rapporto conflittuale con Laporta, a differenza di Xavi. Lo capisco. Lui era stato solo in Qatar e poi è stato catapultato al Barcellona. Non era abituato alle critiche, aveva ricevuto solo elogi. E poi la stampa ti punta una pistola contro. Se le cose non vanno bene è colpa dell’allenatore. Ho sofferto anche io lo stesso stress e quella pressione”.

Foto: twitetr Nazionale olandese