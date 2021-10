Koeman: “Spero nel rinnovo di Dembélé. L’agguato fuori dal Camp Nou? Un evidente problema sociale”

Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Barcellona contro il Rayo Vallecano. Tra i temi trattati anche l’agguato di alcuni tifosi blaugrana fuori dal Camp Nou al termine del Clasico di domenica: “È un problema sociale, non credo ci sia soluzione. Ci sono persone ignoranti, non conoscono le regole o i valori di una società civile. L’atmosfera allo stadio era opposta, anche sullo 0-2. Non dobbiamo dare importanza a questa gente. Hanno fatto lo stesso anche con i giocatori e le loro famiglie, succede anche fuori dal centro sportivo, capitò anche a Puyol. Forse con me hanno esagerato perché mi ritengono più colpevole. È un problema che esiste in tutto il mondo. Ho visto le immagini: c’era un tifoso con la maglia dell’Arsenal davanti alla macchina. A un certo punto ho detto che me ne sarei andato”. Sul rinnovo di Dembélé: “Vogliamo che resti, è un giocatore importante e vogliamo che rinnovi ma se non vorrà dovremo affrontare la situazione con la società. Noi pensiamo che l’accordo possa trovarsi, non c’è una strategia in caso contrario”.

FOTO: Twitter Koeman