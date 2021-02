Koeman: “Sono più deluso dal pareggio con il Cadice che del ko con il PSG”

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, questa volta non ci sta e si fa sentire dopo il clamoroso passo falso del Barcellona in casa con il Cadice. I blaugrana non hanno approfittato del ko dell’Atletico, come ha fatto il Real Madrid, portandosi ora a sole 3 lunghezze dai colchoneros.

L’1-1 con il Cadice ha fatto infuriare Koeman: “È vero che nella due sfide contro il Cadice ci siamo persi ben 5 punti e tutto questo è inaccettabile. È chiaro che sono molto deluso. Probabilmente ancor di più di martedì, perché stavamo andando bene in campionato e venivamo da ottimi risultati e la vittoria ci avrebbe avvicinato a -3 punti dalla vetta. Giocavamo in casa, dove potevamo accorciare il gap con chi ci sta davanti. È stata una partita senza particolari problemi nei 90 minuti. Era una partita che questa squadra doveva vincere”.

Foto: Twitter Barcellona