Koeman: “Reijnders? Se dimostri il tuo valore in Champions, sei pronto per l’Olanda”

Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, ha analizzato in conferenza stampa l’importanza di Denzel Dumfries per la Nazionale: “Difesa a 3 o a 4? Lui può giocare perfettamente in entrambi i moduli. Anche se non viene spesso messo alla prova nelle sue qualità difensive. Dumfries ovviamente non merita che si abbiano dei dubbi sulla sua posizione nella squadra”.

Koeman ha poi parlato anche di Reijnders: “Pronto per l’Olanda? Se riesce a dimostrarlo in Champions League, secondo me è pronto a dimostrarlo anche nella nazionale olandese. Ma giocare nella nazionale olandese è un gradino più in alto. Anche i giovani giocatori hanno il tempo per quello, ma io voglio che siano se stessi e mostrino il coraggio che dimostrano nei loro club”.

Foto: Instagram Reijnders