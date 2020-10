Koeman: “Real in crisi? Non mi fido. Sarà un clasico di grande livello”

Domani alle ore 16.00 ci sarà il “clasico” tra Barcellona e Real Madrid. Una partita come sempre speciale, che verrà seguita da miliardi di tifosi.

In conferenza stampa ha parlato il tecnico dei catalani, Ronald Koeman, che ha presentato la sfida al Real Madrid: “Real Madrid in crisi? Non mi fido. Un pò tutte le squadre in questo momento non stanno girando al massimo. Bisogna fare attenzione, cercheremo di affrontare la gara con responsabilità e determinazione. Griezmann? È fra le opzioni per giocare. Ma non è bello parlare della sua funzione in ogni partita, perché vi sono più giocatori e la squadra è più importante”.

Sul taglio degli stipendi: “Non sono preoccupato di ciò. Se manca qualcosa in allenamento o nelle partite vado direttamente dai giocatori. Da parte del club è normale che vogliano abbassare gli stipendi in un contesto come quello attuale di pandemia. Campisco allo stesso tempo la posizione dei giocatori. Il mio compito è allenare i miei uomini per le partite e cercare di vincerle”.

Su Sergio Ramos: “Non mi aspetto un Real Madrid vulnerabile, tutt’altro. Sicuramente non mancherà al nostro avversari ole motivazioni. Sicuramente non ci lasceranno gli spazi che hanno lasciato nelle ultime uscite. Ci aspettiamo un Real Madrid compatto. Sarà importante la presenza o meno di Ramos, che è uno dei migliori e con enorme personalità. E può influenzare il Real Madrid di domani”

Foto: Twitter Barcellona