Koeman: “Per avere successo al Barça serve il sostegno di Laporta. E io non l’ho avuto”

Durante l’intervista rilasciata a El Mundo, il commissario tecnico della Nazionale olandese, Ronald Koeman, è tornato a parlare dell’esperienza sulla panchina del Barcellona: “Non ho ricevuto dal presidente lo stesso sostegno di Xavi. All’epoca fui licenziato e credo che fossimo a nove punti dal Real Madrid. E ora loro restano a dieci punti. Per avere successo bisogna avere l’appoggio del presidente”

Poi ha proseguito: “Quando cammino per Barcellona noto l’affetto della gente, non che ora ci sia meno affetto perché le cose non sono andate bene. Si ricordano di me – ha detto – e mi ricorderanno come l’uomo che ha segnato il gol che ha fatto vincere al club la sua prima coppa europea. È solo che non ho ricevuto il sostegno del presidente”.

Foto: Twitter ufficiale Nazionale olandese