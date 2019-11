Koeman: “Orgoglioso del lavoro fatto. De Vrij? Salta l’Estonia, non sta benissimo”

Ronald Koeman, ct dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Estonia: “Sono felice ed orgoglioso della squadra. Stando a quanto ho sentito in questi giorni prima non eravamo niente, poi siamo stati trattati come i prossimi campioni del Mondo e adesso siamo nuovamente una squadra che non cresce. Ognuno ha diritto di esprimere la propria opinione, così ex tecnici ed ex giocatori, ha il loro da fare in vista della prossima estate. Ovviamente so anche io abbiamo sottovalutato un po’ la gara contro l’Irlanda del Nord, ma non sono troppo negativo. De Vrij? Non è ancora perfettamente in forma e non sta benissimo, salta la partita di domani”.

Foto: knvb